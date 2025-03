Deputati, senatori ed europarlamentari del Movimento 5 Stelle, insieme al Presidente Giuseppe Conte, si sono riuniti davanti alla sede del Parlamento europeo di Strasburgo srotolando uno striscione che recita “Basta soldi per le armi”. “Con questa protesta vogliamo portare alle istituzioni europee la netta contrarietà dei cittadini al piano ReArm Europe che prevede uno stanziamento fino a 30 miliardi per l’industria bellica da parte dell’Italia. Un salasso che porterà con l’ok di Giorgia Meloni e di tutto il suo governo a ulteriori tagli a sanità, istruzione, welfare e investimenti per le imprese”, dichiarano. In seguito la delegazione del M5S seguirà il dibattito al Parlamento europeo con Ursula von der Leyen su Ucraina e difesa europea.

