Il ceo di X avrebbe lanciato l'idea di incontrare il capo dello Stato per parlare del caso Starlink

Si susseguono le reazioni all’idea di un incontro Musk-Mattarella. “Sarebbe un onore parlare con il presidente Mattarella” aveva scritto qualche giorno fa su X Elon Musk, rispondendo a un utente secondo cui il capo dello Stato starebbe “cercando di sabotare un accordo governativo con Starlink per motivi politici. Questo solo perché” lui sta lavorando “con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump”.

“Non faccio io l’agenda di Musk e del presidente Mattarella. Sarebbe un incontro stimolante” ha detto oggi il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, sull’incontro richiesto. “Poi – ha aggiunto – non sono io a decidere se va bene la tecnologia A o la tecnologia B. Se Starlink connette mezzo mondo non vedo perché la sinistra debba dire pregiudizialmente di no, perché è di Musk. Quando si parla di sicurezza nazionale le simpatie e le antipatie dovrebbero uscire dal tavolo”, ha concluso Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata