“Credo nell’ideale europeo. Ma non è questo il piano, sa di fuffa, è uno spot, serve per andare sui social e dare uno slogan e non è sostanza”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi parlando con i cronisti in Senato del piano ReArm Europe proposto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “È evidente che serve la difesa europea, ma anche in Italia ci dividiamo tra quelli che dicono sì, quelli che dicono no e nessuno che dice come. L’Europa deve decidere se questa roba la si fa insieme o se ognuno va per i fatti suoi”, aggiunge. “Se però il piano lo facciamo scrivere a Ursula von der Leyen, che è la donna che già con il Green Deal ha mezzo distrutto l’economia europea, siamo rovinati – insiste – Sono per l’esercito europeo, per la difesa europea, ma se c’è una persona che non deve fare questo piano è von der Leyen che vive di slogan e l’ultima volta che ha fatto un piano ha azzoppato il settore dell’automotive e mezzo settore della manifattura”.

