Il presidente di Noi Moderati: "Salva Milano non sotto dettatura"

Maurizio Lupi interviene sull’inchiesta sulla presunta corruzione negli uffici Urbanistica del Comune di Milano. “Non c’è nulla da nascondere, né nulla da svelare. Non servivano intercettazioni per capire che i gruppi parlamentari, per affrontare questioni complesse, si confrontano con associazioni di categoria, esperti, professionisti e imprenditori e cittadini. È normale consultare chi può offrire spunti utili per migliorare i testi di legge”, chiarisce il presidente di Noi Moderati .

“Sul ‘Salva Milano’, ad esempio, abbiamo ascoltato tutti i soggetti coinvolti, dal sindaco in giù, e tutto è avvenuto alla luce del sole. Ho ascoltato, come presidente di un gruppo parlamentare, chi ritenevo opportuno, in modo da avere un quadro completo, sia pubblicamente in audizione, sia informalmente – prosegue l’ex ministro – . Sono certo che tutti i gruppi, anche quelli di opposizione, abbiano fatto lo stesso. Come potrebbe un ufficio legislativo redigere proposte ed emendamenti senza un ascolto? Deve essere chiaro, però, che il testo finale è stato elaborato in totale autonomia perché il Parlamento non scrive leggi sotto dettatura”.

