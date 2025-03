Antisemitismo, odio online, hate speech: “Che eredità ciascuno di noi lascia ai propri nipoti? Me lo chiedo da nonna amorevole quale sono. Che eredità morale noi lasciamo”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre nel corso del suo intervento al convegno ‘Le Vittime dell’Odio al Memoriale Shoah’, organizzato dall’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori, presso il Memoriale della Shoah di Milano. “Che speranza per domani, quando noi stessi veniamo tuttora segnati a dito. Non sono 40, 50 gli odiatori. Sono tanti, sono vigliacchi che non si presentano” ha detto ancora Segre. “Mi chiedo non era meglio tacere, non raccontare, non farli questi figli, questi nipoti, per poi lasciare questa eredità terribile?”.

