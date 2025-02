“Il decreto bollette del governo è una truffa. Prevede un bonus per tre mesi quando gli italiani da anni subiscono il caro bollette con il quale hanno alimentato i profitti extra miliardari, ben 70 miliardi per le società energetiche. Giorgia Meloni ferma le rinnovabili per favorire il gas con cui impoverisce l’Italia”. Lo ha dichiarato Angelo Bonelli, leader di Europa Verde e deputato di AVS, rispondendo alle domande dei cronisti all’esterno di Montecitorio sul decreto bollette. “Il giorno in cui il governo sta decidendo questo decreto bollette Eni ha conseguito un utile di 14,3 miliardi di euro”, aggiunge il portavoce dei Verdi, che si rivolge poi alla “sovranista e patriota Giorgia Meloni” per chiedere alle società energetiche di “restituire questi soldi alle famiglie italiane”. A Bonelli viene quindi chiesto se la premier sta scommettendo sulla fine della guerra nei prossimi tre mesi per rinegoziare con la Russia il costo del gas: “Il gas è una fonte energetica sottoposta a speculazioni, in prospettiva determinerà guadagni incredibili alle società”, suggerendo che il “motivo per cui fermano le rinnovabili è che sole e vento sono fonti energetiche gratuite”. Infine, Bonelli ribadisce di essere “assolutamente contrario” all’aumento della spesa militare al 2,5% del PIL, scorporata dal Patto di Stabilità. Si dice invece a favore di uno scorporamento in funzione di investimenti per medici, infermieri e scuole.

