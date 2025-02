“Questo governo andrà avanti fino al 2027 e non sarà mai in discussione l’alleanza del centrodestra. La Lega con Musk ha sicuramente buoni rapporti, come con il governo americano a partire da Trump”. Sono le parole del vicesegretario della Lega Andrea Crippa, intercettato dai cronisti all’esterno della Camera dei Deputati e incalzato sul post con cui Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk, ha criticato FdI sul ddl Spazio, all’esame della Camera. “Lega interlocutore privilegiato di Musk in Italia? Non c’è la gara a chi ha più rapporti con Musk. La Lega sicuramente con Musk ha buoni rapporti”, ha proseguito il deputato del Carroccio. Ai cronisti che insistono sull’idea che il tweet di Stroppa rappresenti una chiusura a tutto il governo italiano, Crippa risponde: “Stroppa non è né un ministro, né un parlamentare. La Lega non chiuderà mai, anzi gode di un’ottima collaborazione sia con Forza Italia che con Fratelli d’Italia“. A Crippa viene chiesto un commento anche su un altro tweet di Stroppa, quello relativo al sondaggio per il miglior ministro degli Interni italiano degli ultimi anni: “Assist a Salvini per il ritorno al Viminale? Non posso prendermi responsabilità e rispondere di quello che scrive Stroppa, chiedetelo a lui. Detto questo, io ricordo che Salvini è stato un ottimo ministro degli Interni, come lo è oggi Piantedosi. Non vedo problemi, però chi ha contribuito a fermare l’immigrazione clandestina è stato Matteo Salvini”, conclude Crippa.

