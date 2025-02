Fonti di maggioranza: "Riforma separazione carriere è per cittadini, non contro magistrati"

“La riforma della giustizia non è concepita contro i magistrati, ma nell’interesse dei cittadini”. È quanto ribadito, secondo quanto si apprende, durante la riunione che si è tenuta stamani sul tema della giustizia alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, del ministro Carlo Nordio, del sottosegretario Alfredo Mantovano. Il vertice si è tenuto nel giorno in cui i magistrati, con una manifestazione indetta dall’Anm, scioperano in tutta Italia “a difesa della Costituzione”.

Giustizia, vertice c.destra a Chigi: “Aperti a dialogo con Anm”

La maggioranza conferma la propria disponibilità a un confronto costruttivo, con particolare attenzione al dialogo con l’Anm. È quanto si apprende dalla riunione che si è tenuta stamani sul tema della giustizia alla presenza dei leader del centrodestra e del Guardasigilli e del sottosegretario Mantovano.

A quanto trapela, l’incontro è stato finalizzato a preparare le consultazioni già programmate per il 5 marzo, prima con l’Unione delle Camere Penali e successivamente con l’Associazione nazionale magistrati.

