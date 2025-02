“Chiarito con Bignami? Mi sono appena occupata di cicloturismo. Mi sto occupando di questo, sto facendo il mio lavoro, come vedete”. Così la ministra del Turismo Daniela Santanché, intercettata dai cronisti all’uscita della Camera dei Deputati. “Se ho mai acquistato accessori o borse contraffatte? Ma dai, per favore”, risponde poi la ministra a chi gli chiedeva del caso delle borse false, per il quale ribadisce che porterà Francesca Pascale in tribunale. “Se seguo su Instagram una pagina turca di borse contraffatte? Io guardo di tutto su Instagram, non lo so ma tenderei a escluderlo. Adesso sono un problema i profili social che uno segue? Parlate di politica”. Santanché quindi conclude riferendosi ai giornalisti: “Andate avanti, scrivete quello che volete, non c’è nessun problema, continuate”.

