“Tra 100 anni la giornata di oggi verrà vissuta come storica, perché storica è la scoperta che mostriamo”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dopo la scoperta di un ciclo di affreschi sul culto di Dioniso nella villa dei Misteri di Pompei. “Si farà tutto il possibile per Pompei come è stato già fatto dai miei predecessori e come abbiamo intenzione di fare” evidenzia Giuli .”La ripresa degli scavi è una delle missioni principali che ci assumiamo, cantiere per cantiere. Non sottovalutiamo l’importanza della pubblicazione scientifica di ciò che troviamo” conclude il ministro.

