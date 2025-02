“È fondamentale lavorare su tutta una serie di siti, di scavi e di luoghi di ricerca che daranno altrettante soddisfazioni e non hanno meno diritti di essere studiati e tramandati. E, quindi, il governo ha stanziato 33 milioni di euro per interventi di scavo, manutenzione programmata, restauro e valorizzazione in questo sito e nel territorio circostante”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dopo la scoperta di un ciclo di affreschi sul culto di Dioniso nella villa dei Misteri di Pompei.

