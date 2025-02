“Oltre 33 milioni già stanziati e altri ne verranno stanziati. Adesso è un po’ difficile quantificarli anche perché l’ideale è stupire verso l’alto e quindi non dire cifre che siano improvvisate per poi darne di più. Comunque gli investimenti per Pompei ci sono sempre stati, ci sono e come vedete i risultati dimostrano che sono soldi molto ben impegnati, e continueranno a esserci”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dopo la scoperta di un ciclo di affreschi sul culto di Dioniso nella villa dei Misteri di Pompei. “La sensazione è quella di un’emozione straordinaria e di un senso di responsabilità istituzionale che sopraggiunge subito dopo l’emozione perché una meraviglia come questa va custodita, protetta, ricercata, studiata, tutelata e tramandata nelle migliori condizioni” aggiunge Giuli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata