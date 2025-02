“Credo che Trump sia in questo momento l’unico uomo al mondo che cerchi di favorire la pace tra Russia e Ucraina. Non entro nel merito delle dichiarazioni di Trump, ma credo che prima venga istituito un tavolo di pace meglio è per tutti. Credo che a quel tavolo di pace la Russia è lo stato aggressore, l’Ucraina quello aggredito. Dopodiché spero che ci sia al più presto il tavolo di pace e se ci sarà tutto il mondo dovrebbe ringraziare Donald Trump“. Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa, intercettato dai cronisti all’esterno della Camera dei Deputati per chiedergli delle parole del presidente degli Stati Uniti d’America su Zelensky.

Proprio sul premier ucraino ha aggiunto: “Non sta a me definire Zelensky un presidente legittimo o illegittimo. Sta a me dire che quella guerra prima finisce meglio è per tutti”. Il numero due della Lega continua affermando che se al tavolo di pace siederanno gli Stati Uniti è perché “c’è un grande assente, un attore che in questo momento non riesce a stabilire un percorso di pace che si chiama Unione Europea”. “Da quando che questa guerra è iniziata non mi sembra che l’Europa abbia fatto niente per farla smettere”, insiste quindi Crippa quando gli dicono che Trump non sembra intenzionato a coinvolgere l’Unione nelle trattative. Il deputato leghista, infine, definisce il perimetro di quella che considerano la strada da perseguire per la pace: “Pace vuol dire innanzitutto risparmiare vite umane. Il costo di una vita umana è un costo pazzesco e non c’è niente che possa essere paragonato a una vita umana o a un ragazzo che rimane amputato. A qualsiasi costo risparmiamo vite umane, di russi e di ucraini”. “A quali condizioni? Quelle del tavolo di pace, non di Putin”, conclude.

