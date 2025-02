Il ministro dell'Ambiente: "Con Meloni e Giorgetti un confronto per valutare e studiare cosa fare rispetto a gas ed energia"

Il governo è al lavoro per “verificare” le coperture per il decreto Bollette dedicato all’attenuazione dei costi dell’energia. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine della presentazione del rapporto Aie nella sede di Confindustria, oggi a Roma. Il ministro fa riferimento all’ultimo incontro con la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sulle Bollette osservando come sia stato “un confronto” per “valutare e studiare” cosa fare, quali azioni intraprendere, “rispetto al prezzo del gas e dell’energia”.

Quanto alle coperture – prosegue Pichetto – “i problemi ci sono sempre, e di conseguenza è naturale che si debba andare a verificare quella che è la forza di bilancio per poter intervenire. Ed è quello che sta facendo ora il ministero dell’Economia. Vediamo nei prossimi giorni”.

Entrando nel merito delle misure del dl Bollette – rileva ancora Pichetto – “stiamo lavorando su tutti i fronti, e quindi sull’abbattimento del differenziale sul Ttf e sull’allargamento del bonus energia nel dare una mano alla parte dei fragili che, trovandosi nel mercato dei vulnerabili, si trovano con uno spread. Si tratta anche di far fronte ad una situazione di mercato rispetto ai prezzi del gas che determina il nostro prezzo dell’energia; e un prezzo del gas che da un giorno all’altro ha oscillazioni enormi. Se pensiamo che nel giro 3 giorni c’è stato un movimento di 10 euro, vuol dire 20 euro sul prezzo dell’energia. Un importo rilevantissimo. Ci vuole massima cautela e attenzione”.

