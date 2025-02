“Cinque volte sì perché i referendum sociali e quello sulla cittadinanza incrociano un tema sempre più urgente, quello della dignità delle cittadine e dei cittadini”. Così il leader di AVS Nicola Fratoianni, in occasione della conferenza stampa di lancio della campagna referendaria di primavera. “Chiediamo che il governo indichi una data e che accorpi il referendum con le elezioni amministrative di fine primavera” afferma Fratoianni, “perché è un risparmio per le cittadine e i cittadini e per le casse dello stato”, ma anche perché contro l’astensionismo “nulla di meglio che accorpare le tornate elettorali e favorire la partecipazione”.

