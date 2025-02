“L’Italia è in bolletta e Meloni cosa fa con il caro vita e caro bollette? Vediamo, valuteremo, faremo, diremo. Intanto ci sono italiani che non arrivano a fine mese e devono pagare bollette altissime. Tutte le nostre imprese soffrono il caro energia. Cosa avete dato ai pensionati con la minima? 1.80 € per pagare bollette che sono raddoppiate e triplicate? Vergognatevi. Vi incalzeremo sino a quando non risolverete questa questione”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, davanti palazzo Chigi, dove insieme ai deputati del gruppo ha organizzato un flash mob sventolando le bollette e srotolando uno striscione con la scritta: “L’Italia è in bolletta! Meloni dove sei?”.

