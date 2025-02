(LaPresse) “Il governo impugnerà la legge toscana sul fine vita? Se dipendesse da me sì, però ne parleremo. Non è una questione di competenza regionale, serve una questione di competenza nazionale su questo argomento. Forza Italia e il centrodestra nel consiglio regionali in Toscana hanno votato contro”. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti a margine delle celebrazioni per il 96esimo anniversario dei Patti Lateranensi a Roma. Tajani ha sottolineato come “è strano che chi è contro l’autonomia poi voglia fare una legge sull’autonomia. In Toscana puoi fare il suicidio assistito e in un’altra regione no?”. Tajani interviene poi sulla telefonata tra Trump e Putin per la pace in Ucraina: “Tutto quello che va in direzione della pace è un fatto positivo”, ribadendo che “l’Europa dovrà essere coinvolta, come dovrà essere coinvolta l’Ucraina”. Secondo il ministro, al quale viene chiesto se si sta andando in direzione di una pace ingiusta, “si tratterà quando tutti saranno seduti al tavolo”, mentre al momento “stiamo parando di ipotesi”. Infine, un passaggio anche sulla tregua a Gaza: “Mi pare ci sia qualche spiraglio positivo per andare avanti. Facciamo tutto ciò che è in nostro potere affinché la tregua si consolidi”, augurandosi in conclusione che “ci sia la liberazione degli altri ostaggi e si possa andare avanti nella costruzione della pace”.

