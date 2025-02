Schlein: "Meloni si fermi, sprecati 800 milioni di euro degli italiani"

Il Governo smentisce l’intenzione di svuotare i centri per migranti in Albania. Avete iniziato a svuotarli? “No”, risponde chiaro il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ai giornalisti alla Camera. Il riferimento è a quanto anticipato dal ‘Domani’ che scrive che i contratti del personale dell’ente gestore dei centri migranti, stipulati tramite una succursale della coop Medihospes, sono stati annullati.

Schlein: “Meloni si fermi, centri in Albania spreco di risorse”

Le opposizioni sono sul piede di guerra. “Con le lettere di licenziamento ai lavoratori dei due centri in Albania tanto voluti da Giorgia Meloni arriva anche l’ennesima certificazione del fallimento di questa operazione che calpesta i diritti fondamentali e le leggi italiane ed europee. Uno spreco di risorse economiche, 800 milioni di euro degli italiani che potevano usare per assumere medici e infermieri, e di risorse umane, con centinaia di esponenti delle forze dell’ordine tenuti in Albania a sorvegliare una prigione vuota”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Solo pochi mesi fa Giorgia Meloni diceva che i due centri in Albania sarebbero stati un investimento, pochi giorni prima di Natale giurava che avrebbero funzionato. Oggi, insieme alla liberazione di Almasri – uno dei più crudeli trafficanti di esseri umani – sono la rappresentazione plastica della catastrofica e inumana gestione del suo governo del fenomeno migratorio. Basta, si fermi, c’è un Paese che tra calo di produzione industriale, costo dell’energia e salari bassi richiede risposte, non becera propaganda”, conclude.

Tajani: “Non c’è niente sull’Albania, non ne abbiamo ancora parlato”

“Ancora non c’è niente sull’Albania, non ne abbiamo ancora parlato. Io mi sto preoccupando più delle questioni di guerra, poi vediamo l’Albania”, commenta il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani, parlando con i cronisti nel Transatlantico della Camera e rispondendo a chi gli chiedeva della possibilità di un intervento del governo in vista del prossimo Consiglio dei ministri, in agenda per lunedì mattina, per far ripartire i centri per migranti in Albania.

Faraone (Iv): “Farsa dei centri in Albania è all’atto finale”

“Il licenziamento dei lavoratori dei centri in Albania è l’atto finale di una farsa che è durata anche troppo. Il governo riconosce, di fatto, che li considera dei gusci vuoti”, scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera.

“E se Piantedosi smentisce l’ipotesi di una chiusura è solo perché non sanno come uscirne. Lo vogliamo rassicurare: la faccia l’hanno già persa. Ammettano che hanno sbagliato e si scusino per il miliardo dei cittadini italiani buttati nel più costoso e disastroso spot della storia politica italiana”, conclude.

Magi: “Cpr Albania sadiche cattedrali nel deserto per fallimento Meloni”

“Game over, kaput, the end. Con le lettere di licenziamento ai lavoratori della cooperativa che gestisce i centri per migranti in Albania, l’operazione può definirsi conclusa. Cosa resta? Centinaia di migliaia di euro degli italiani buttati, una manciata di migranti ospitati a fronte di migliaia di arrivi sulle coste italiane, personale delle forze dell’ordine impiegate a dare da mangiare ai cani randagi in un Paese straniero invece che contrastare la criminalità qui in Italia e una enorme ombra nera sul nostro Paese, il cui governo ha cercato di calpestare i diritti umani più basilari per illudere di poter controllare così i flussi migratori. Nemmeno l’effetto deterrenza c’è stato”. Lo scrive su X il segretario di +Europa, Riccardo Magi. “I centri in Albania sono ormai le sadiche cattedrali nel deserto erette per celebrare il fallimento della propaganda elettorale di Giorgia Meloni. Il governo per una volta provi a essere sincero, dichiari fallita questa macabra esperienza dei centri albanesi, chieda scusa e ripristini la legalità”, conclude Magi.

