(LaPresse) “Affronteremo in Consiglio la proposta di legge sul fine vita con il metodo della Campania, che prevede il confronto e l’ascolto tra le parti. Procederemo senza ideologismi e lavoreremo per creare forme di aiuto alle famiglie con malati gravi in casa”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del pacchetto di misure da 150 milioni di euro a sostegno della famiglia varato dalla Regione.

