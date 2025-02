Pubblicati anche alcuni messaggi di Meloni: "È un partito che non ha onore"

“Matteo Salvini è un ministro bimbominkia“. “Un cialtrone”, “ridicolo”, “incapace“, e ancora, uno “che fa accordi sottobanco con Renzi per il cognato Denis Verdini”. Sono i contenuti di alcune chat di Fratelli d’Italia pubblicati oggi da ‘Il Fatto Quotidiano’, che anticipa l’uscita del libro ‘Fratelli di chat’ del cronista del Giacomo Salvini, in cui vengono passate in rassegna alcune conversazioni di esponenti del partito tra il 2018 e il 2024.

Giorgia Meloni nella chat: “La Lega è un partito che non ha onore”

Il giornalista ha pubblicato anche alcuni messaggi di qualche anno fa della premier Giorgia Meloni, che scriveva tra l’altro “sulla cosa delle accise Salvini dovrebbe andare a nascondersi“, nel 2018, mentre nel febbraio 2020 osservava: “Secondo me il messaggio che va fatto passare, che è la verità, è che la Lega è un partito che non mantiene la parola data. Hai voglia a fare il partito di destra se non hai onore”. E in una chat del dicembre 2018 l’attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, sempre secondo quanto pubblicato da ‘Il Fatto’, scriveva, riferendosi a Salvini: “Ministro bimbominkia colpisce ancora“.

