Il post su X del leader leghista: "Lo abbiamo condiviso a Pontida a ottobre e lo ribadiremo sabato a Madrid"

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, rilancia la proposta di Elon Musk di esportare anche in Europa il movimento ‘Maga’ e fondare ‘Mega’: ‘Make Europe Great Again’. In un post su X, il leader del Carroccio ha pubblicato una foto di Musk e la dichiarazione in cui il tycoon invitava il “popolo d’Europa” a unirsi a ‘Mega’. “Lo abbiamo condiviso a Pontida lo scorso ottobre e lo ribadiremo sabato a Madrid con Viktor Orbán, Marine Le Pen, Geert Wilders, Herbert Kickl, Santiago Abascal, Andrej Babiš e tutti i Patrioti: è ora di rendere l’Europa di nuovo grande!”, ha scritto Salvini.

We shared this in Pontida last October, and we will reaffirm it on Saturday in Madrid with Viktor Orbán, Marine Le Pen, Geert Wilders, Herbert Kickl, Santiago Abascal, Andrej Babiš, and all the @PatriotsEU: it’s time to Make Europe Great Again! pic.twitter.com/FZKXro1oul — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 3, 2025

Tajani: “Musk? Europa sovranista non è la mia Europa”

L’altro vicepremier, però, Antonio Tajani, ha detto di non condividere i piani di Musk. “Cosa ne penso di questa idea di Musk di un’Europa sovranista? Non è la mia Europa“, ha detto il ministro degli Esteri a margine di un evento a Roma. “Io credo in un’Europa federale, popolare, che abbia un’anima giudaico-cristiana. Credo nel federalismo, sono un sovranista europeo e sono anche un patriota italiano. Poi, ognuno ha le sue idee. Non sono le mie”. E, alla domanda se questa posizione del ceo di Tesla sia ‘pericolosa’, ha risposto: “In democrazia niente è pericoloso, sono idee che si devono confrontare. Io difendo le mie idee poi, però, ci confrontiamo sempre. Mi pare però che in Europa, la maggioranza dei cittadini, alle elezioni di qualche mese fa, ha scelto il Partito popolare europeo“.

