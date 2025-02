I cartelli dopo l'intervento di Elly Schlein alla Camera

“Meloni patriota in fuga”. Recitano così i cartelli esposti dai deputati Pd al termine dell’intervento della segretaria dopo l’informativa dei ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri.

I cartelli sono stati esposti alla fine dell’intervento della segretaria del Pd Elly Shclein, che faceva il suo intervento dopo che avevano parlato i Ministri. “Non si tratta di un difetto formale, ma di una scelta politica. E allora assumetevi la responsabilità di quello che fate. La verità è che vi vergognate, come sulla sanità o sulle pensioni”. “Oggi è una giornata triste per la democrazia, Nordio e Piantedosi sono venuti in Aula a coprire le spalle della premier. Ma oggi in quest’aula doveva esserci Giorgia Meloni, che invece manca di rispetto all’Aula e al paese” ha aggiunto Schlein. “Questo attacco frontale alla magistratura è fumo negli occhi per punire il merito della vostra scelta politica” ha detto, rivolta a Nordio.

