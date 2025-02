Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine dell’evento “AirPort Day-Aeroporti in pista per il Paese” nella sede dell’associazione Civita a Roma, è tornato sulla vicenda dell‘incendio all’aeroporto di Ciampino: “Un sabotaggio. Spero che non ci siano ulteriori eventi che bloccano treni, porti o aeroporti per dolo, per battaglia politica o sindacale”.

“Questo di Ciampino pare sia un immigrato irregolare e quindi non penso ci siano rivendicazioni ma è solo un atto criminale – ha proseguito Salvini – Conto che vadano avanti i dossier su tutte le stranezze segnalate lungo le vie ferroviarie italiane nelle ultime settimane”.

