foto di archivio

Il rogo ha mandato in tilt il traffico aereo, portando all'interruzione momentanea di atterraggi e decolli

Un cittadino georgiano è stato fermato dagli agenti della polaria dell’aeroporto di Ciampino, perché sospettato di aver appiccato l’incendio che questa mattina ha mandato in tilt il traffico aereo, portando Enav a sospendere momentaneamente atterraggi e decolli. Le fiamme, spente in pochi minuti dai vigili del Fuoco, si erano sviluppate negli uffici sotto la torre di controllo. La posizione del fermato dalla polizia è al vaglio.

Incendio in un locale tecnico, voli sospesi a Ciampino

Dopo che è divampato l’incendio, in un locale tecnico, alla base della torre di controllo l’Enav ha reso noto che il personale della sala operativa è stato fatto allontanare per il fumo. Decolli e atterraggi sono stati momentaneamente sospesi. Non si registra alcun danno alle apparecchiature utili all’ operatività della torre di controllo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata