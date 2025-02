E' accaduto durante la puntata di Tagadà in onda su La7, programma di Tiziana Panella

Augusta Montaruli ‘abbaia’ in diretta Tv per evidenziare le incongruenze dell’opposizione e difendere il governo Meloni. Il video ha fatto il giro del web, ed è stato postato anche dallo stesso Partito Democratico. Mentre infatti Furfaro cerca di parlare, Montaruli, di Fratelli d’Italia, inizia a dire “Bau, bau, bau”. E aggiunge: “Ricordiamo, bau, bau”, facendo un gesto con la mano come a indicare la bocca di un cane.

Il Pd ha commentato così, nel suo post sui social: “Le puntuali argomentazioni della destra di Giorgia Meloni: letteralmente abbaiare in diretta per un minuto”.

