Il sindaco: "I dem hanno votato compatti alla Camera, al Senato stanno elaborando"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, lancia un appello al Pd sul cosiddetto Salva Milano, il provvedimento che potrebbe sbloccare l’impasse sull’urbanistica dopo le inchieste della Procura. “Il Pd alla Camera ha votato compatto, al Senato sta elaborando. Io chiedo al Partito democratico – che non è il mio partito, perché non ho tessera del Pd, ma che è ovviamente il mio azionista di riferimento -: siate chiari, ditemi come va a finire e cosa farete“, ha detto il primo cittadino del capoluogo lombardo ai microfoni di Rtl 102.5.

Sala: “L’anno scorso abbiamo perso 165 milioni di oneri di urbanizzazione”

“Qui non si parla di fenomeni corruttivi, si parla dell’interpretazione che Milano da 13 anni ha dato alle regole sull’urbanistica. A Milano abbiamo cercato di sveltire, l’accusa è che abbiamo sveltito troppo”, ha aggiunto con riferimento alle inchieste della Procura di Milano sull’urbanistica. “Noi l’anno scorso abbiamo perso 165 milioni come oneri di urbanizzazione, ma ovviamente cercheremo di fare tutto il possibile. Il problema è che questo tema si sta dibattendo da mesi e mesi. Io chiedo solo questo: si può o non si può? Dopodiché stiamo ricominciando con un nuovo Piano di governo del territorio (Pgt) per uscirne”, ha detto ancora Sala.

