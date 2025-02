L'inchiesta della Dda di Salerno con 36 indagati. Scontro fra la presidente del Consiglio e il leader del Movimento 5 Stelle

Il dossier migranti resta in cima all’agenda di governo. “L’inchiesta della Dda di Salerno che ha portato a 36 indagati e svelato oltre 2mila richieste false di permessi di soggiorno, conferma ancora una volta quanto denunciato dal Governo: per anni, la gestione dei flussi migratori è stata terreno fertile per criminali senza scrupoli”, scrive su Facebook la premier Giorgia Meloni.

“Un sistema che speculava sull’immigrazione, sfruttando cittadini stranieri disposti a pagare pur di ottenere un permesso di soggiorno e alimentando un giro d’affari illecito da milioni di euro. Non a caso, abbiamo deciso di rafforzare – aggiunge – i controlli per impedire che le quote di ingresso regolare finiscano nelle mani di chi sfrutta l’immigrazione per fare affari. E non a caso, ho presentato un esposto all’Antimafia per fare luce sulle troppe anomalie di questo sistema”. “L’immigrazione non può essere lasciata in balìa della criminalità. Continueremo a lavorare per ristabilire regole serie e legalità”, conclude la presidente del Consiglio.

Conte a Meloni: “Non posso crederci, scappi dal Parlamento e hai rimpatriato un boia”

Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, non ci sta e attacca la presidente del Consiglio sui social: “Non posso crederci: Meloni, davvero hai fatto un post per denunciare che l’immigrazione non può essere lasciata in balia della criminalità’? Cioè tu scappi dal Parlamento per non spiegare agli italiani perché hai rimpatriato con volo di Stato un boia, con accuse di stupri di bambini, al centro dei traffici di migranti e oggi te ne esci con un post così? Ma davvero ti sei convinta che noi italiani siamo tutti idioti ad eccezione di te, tua sorella e dei tuoi stretti sodali?”, scrive l’ex premier. “Per farti tornare alla realtà ti allego due immagini: in una il criminale Almasri che scende dal volo di Stato, nell’altra una notizia di qualche mese fa dai comuni d’Italia”, aggiunge postando le notizie stampa della liberazione di Almasri e dell’arresto di un sindaco di FdI per “tangenti sugli appalti del Pnrr e accoglienza dei migranti”.

Migranti, Delmastro (FdI): “Abbiamo rafforzato controlli per fermare truffe e speculazioni”

“Dall’inchiesta della Dda di Salerno emergerebbe ciò che il Governo Meloni denuncia da tempo: per anni l’immigrazione irregolare è stata un affare per criminali senza scrupoli. Abbiamo rafforzato i controlli per fermare truffe e speculazioni. L’immigrazione deve essere governata con regole serie, non lasciata nelle mani di chi specula sulla pelle delle persone”, scrive su X il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (FdI).

Migranti, D’Attis (FI): “Al fianco di Meloni, determinati contro criminali”

“I fatti danno ragione al presidente Giorgia Meloni e la gestione dei flussi migratori da parte di organizzazioni criminali è un fenomeno contro il quale il governo sta reagendo con grande determinazione. Oggi, l’inchiesta della Dda di Salerno conferma la bontà dell’azione dell’esecutivo che si sta battendo contro i criminali che sfruttano cittadini stranieri e irrorano un giro d’affari illecito. Le istituzioni del Paese, anche su questo, sono unite e continueremo ad operare a tutela della legalità e dei diritti umani”, commenta in una nota il vicepresidente della Commissione Antimafia, Mauro D’Attis, esponente di Forza Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata