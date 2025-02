Il tycoon: "Popolo d'Europa: unitevi al movimento Mega! Rendiamo di nuovo grande l'Europa!"

Nuovo annuncio shock di Elon Musk. Il tycoon si è rivolto agli europei con un post su X.

L’appello di Musk

“Popolo d’Europa: unitevi al movimento Mega! Rendiamo di nuovo grande l’Europa!“, ha scritto il magnate che però non ha fornito altri dettagli. Il movimento richiama quello che negli Stati Uniti è chiamato il movimento Maga, acronimo di Make America Great Again.

People of Europe: Join the MEGA movement! Make Europe Great Again!! — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2025

Il patron di X e Tesla continua a far discutere dopo il brutto festo fatto in occasione dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Il 53enne di Pretoria aveva battuto il pugno al petto e poi alzato il braccio teso in un gesto che ha ricordato il saluto romano, un saluto nazi-fascista. “Francamente, hanno bisogno di meglio di questi sporchi trucchetti”, aveva replicato il tycoon difendendosi dalle accuse. In più, di recente, l’imprenditore aveva ribadito il sostegno ad AfD, partito di estrema destra tedesco, augurando alla leader Alice Weidel di diventare cancelliera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata