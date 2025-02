Pd: "No alla ripresa dei lavori senza un chiarimento". Conte: "La premier altro che Frodo, riferisca in Aula"

Continua il pressing delle opposizioni sul caso Almasri con la richiesta rivolta alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di riferire in Parlamento per chiarire i contorni della vicenda.

Le opposizioni: “Informativa urgente della presidente del Consiglio”

Le opposizioni tornano a chiedere unite un’informativa urgente della premier. Alla richiesta, arrivata in aula alla Camera dal Movimento 5 stelle per bocca del presidente Giuseppe Conte, si sono aggiunti il Pd, Avs, Iv, Più Europa e Azione.

“La presidenza della Camera – ha replicato il presidente di turno Sergio Costa – prende atto della reiterazione di tale richiesta e assicura che la questione sarà affrontata nella riunione dei presidenti di gruppi già convocata per domani alle ore 13“.

Conte: “Meloni venga in Aula. Altro che Frodo, premier froda italiani”

“Meloni venga in Parlamento a spiegare agli italiani la versione vera ed effettiva sul caso Almasri, per il quale da ultimo è stata evocata anche la sicurezza nazionale”, ha sottolineato il presidente M5S Giuseppe Conte che in Aula a Montecitorio è tornato a chiedere, a nome del gruppo, un’informativa urgente della premier. “Altro che Frodo, qui si sta realizzando una frode ai danni degli italiani e continueremo a chiedere che la premier venga a spiegare in aula fino”, aggiunge.

Pd: “No alla ripresa dei lavori in Aula senza il chiarimento di Meloni su Almasri”

“Siamo arrivati, in modo inusuale, alla sospensione dei lavori per la reticenza del Governo” sul caso Almasri. “Non riprenderemo i lavori d’Aula se non ci sarà un chiarimento su questo tema. Noi siamo qui a chiedere il dovuto chiarimento della presidente Meloni”, ha detto la capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga, intervenendo in aula prima dell’inizio della discussione generale del decreto Cultura. “Non possiamo accettare un minuto di più il silenzio in quest’Aula e la mortificazione di quest’Aula. Anche con l’iscrizione nel registro degli indagati non c’è ragione non possano essere qui la premier e i ministri. Domani vogliamo avere certezza sull’informativa del presidente del Consiglio”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata