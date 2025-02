L'esposto è stato presentato in procura a Roma: i membri del governo avrebbero "sottratto alla giustizia" l'uomo

Lam Magok Biel Ruei, vittima in Libia delle torture del capo della polizia giudiziaria libica Osama Almasri, ha denunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi con l’ipotesi di reato di favoreggiamento per la scarcerazione e il rimpatrio con aereo di Stato di Almasri dopo il suo arresto a Torino. La denuncia è stata presentata in procura a Roma. Nell’atto, spiega il legale dell’uomo, Francesco Romeo, vengono denunciate “le condotte della Premier, Giorgia Meloni, del Guardasigilli, Carlo Nordio e del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi che hanno sottratto il torturatore libico alla giustizia“.

