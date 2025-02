Il leader M5S all'attacco sul caso del libico accusato di omicidi e torture rilasciato e rimpatriato: "Venga in Parlamento a spiegare"

Giuseppe Conte di nuovo all’attacco di Giorgia Meloni sul caso Almasri. “Per eliminare il controllo di legalità stanno organizzando una torsione autoritaria del nostro sistema giovandosi dell’appoggio di buona parte del sistema mediatico”, ha detto in un’intervista a Repubblica il leader del Movimento 5 Stelle. “La Meloni è in fuga dal Parlamento perché anche sul caso Almasri ha mentito, si sono contraddetti più volte perché sono in grave difficoltà. Continueremo a insistere perché Meloni venga in Parlamento a spiegare perché lei, donna e madre, ha rimpatriato, con l’onore di un volo di Stato, un boia accusato di omicidi e persino di stupri su bambini di cinque anni. D’ora in poi Meloni sarà complice morale di Almasri e si porterà sulla coscienza i crimini che questo figuro commetterà in Libia”, afferma.

Conte su procura di Roma: “Su Meloni atto dovuto”

Sull’avviso di garanzia ricevuto dalla presidente del Consiglio, proprio in relazione al caso Almasri, Conte evidenzia che “quello della procura di Roma è un atto dovuto, anche a me è stato notificato più di una volta, peraltro a seguito di esposti di Fratelli d’Italia, e non ho mai fatto nessuna buffonata come ha fatto Meloni. E poi Lo Voi è della corrente più a destra della magistratura, è noto, ed è stato proposto da Berlusconi per Eurojust”.

