Il ministro dello sport, Andrea Abodi, è intervenuto all’evento ‘Il Servizio Civile Universale per il Giubileo della Speranza’, al Teatro Argentina di Roma.

“Per la prima volta nella storia il Servizio civile incontra il Giubileo, che è una tappa molto importante al di là delle nostre sensibilità religiose”, ha detto il ministro a margine dell’evento. “Un anno di riflessione, di incontri che riguardano anche i giovani, lo sport, gli adolescenti. Il fatto che abbiamo trovato una intesa per mettere a disposizione circa 650 ragazzi avendo raccolto per altro il doppio delle domande, vuol dire che i soggetti potenzialmente interessati hanno manifestato la volontà di entrare nel Giubileo quotidianamente” ha concluso Abodi.

