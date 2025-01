La mail è arrivata nella newsletter degli iscritti

Ci sono anche il caso Almasri e la riforma della giustizia con la separazione delle carriere tra i temi posti da Fratelli d’Italia nel nuovo sondaggio che periodicamente il partito di via della Scrofa propone alla sua base di iscritti.

“L’Italia, dopo la scarcerazione da parte della Corte d’appello di Roma, ha proceduto al rimpatrio in Libia di Najeem Osama Alamasri, capo della polizia giudiziaria libica, accusato dalla Corte Penale Internazionale di crimini contro l’umanità. Cosa ne pensa?” il quesito posto agli iscritti alla newsletter interna, seguito da un altro in cui si chiede un parere sulla decisione della Procura di Roma di iscrivere nel registro degli indagati la premier Giorgia Meloni, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano per il rimpatrio in Libia di Almasri.

Quattro le possibili risposte a disposizione per gli utenti: 1- era un atto dovuto; 2- è una intromissione indebita nelle scelte del governo; 3- non so; 4- altro.

Tra le domande poste poi anche il dossier giustizia: “E’ favorevole alla separazione della carriere di giudici e pubblici ministeri?”. Infine, vengono chiesti pareri sulla gestione della liberazione di Cecilia Sala, sul rapporto politico tra la premier Meloni e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e sull’operato del governo sull’emergenza immigrazione, compreso l’accordo stipulato con l’Albania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata