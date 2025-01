“La decisione della Corte di Cassazione di mantenere a Milano il procedimento per truffa ai danni dell’Inps a carico della ministra Santanchè? Daniela ha detto che avrebbe valutato e può darsi che valuti anche su questo. Non l’ho sentita ma certamente anche questo è un elemento di valutazione” così il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine del convegno “Alleanza Nazionale. A 30 anni dalla nascita della destra di Governo” organizzato a Roma nella Sala Koch di Palazzo Madama su iniziativa della Fondazione Tatarella. “La mozione di sfiducia? Le mozioni di sfiducia rafforzano lo sfiduciato quando sono individuali. Questa è la storia del passato. Quindi non è quello, credo, l’elemento di valutazione” ha aggiunto La Russa.

