Il ministro della Cultura alla Camera sbaglia, poi dichiara: "Spoleto è soltanto provincia nel mio cuore"

Gaffe del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che parlando durante il question time alla Camera chiama Spoleto provincia.

“Tale è l’amore che mi lega a Spoleto, già luogo di antichissimi re e principi italici (come dimostrano numerose testimonianze archeologiche), che ho erroneamente attribuito alla città il titolo di provincia. Essendo Spoleto soltanto provincia nel mio cuore” ha dichiarato poco dopo Giuli. Il riferimento è alla gaffe di oggi pomeriggio durante il question time, in cui il ministro, rispondendo a un’interrogazione sull’iscrizione nella Lista del Patrimonio Unesco dei teatri condominiali all’italiana, ha citato il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti “in provincia di Spoleto“, la città in cui si trova, anziché in provincia di Perugia.

