La più forte scossa in provincia di Perugia di magnitudo 3.5, a Parma 4.1. Sono diversi giorni che si verificano scosse

Uno sciame sismico si è verificato a Spoleto, in provincia di Perugia questa mattina intorno a mezzogiorno. Sono state registrate diverse scosse la più forte di 3.5. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Scossa nel Parmense, magnitudo tra 3.8 e 4.3

Una scossa di terremoto di magnitudo provvisoria tra 3.8 e 4.3 è stata registrata alle ore 13.06 con epicentro in provincia di Parma dall’Ingv. Da ieri mattina nella zona è in corso uno sciame sismico con epicentri localizzati in particolare nei comuni di Langhirano e Calestano.

L’aggiornamento: scossa nel Parmense magnitudo 4.1

È 4.1 il dato rivisto della magnitudo della scossa di terremoto registrata in provincia di Parma alle 13.06 dall’Ingv. L’epicentro è stato localizzato nel comune di Calestano a una profondità di 20,7 km.

