Il Carroccio: "Liberare gli uffici dalle pratiche che non riguardano grandi monumenti o rilevanti opere storiche"

“Più semplificazione”. Nel decreto legge Cultura, al vaglio della Camera, la Lega vuole inserire una norma per chiarire i compiti delle Soprintendenze. “Obiettivo: liberare gli uffici dalle pratiche che non riguardano i grandi monumenti o le rilevanti opere storiche, affidando ai Comuni l’ultima parola su tutte le altre decisioni urbanistiche e paesaggistiche perché il parere delle Soprintendenze non sarà più vincolante“, spiega una nota del partito di via Bellerio.

Il primo firmatario della proposta è il deputato leghista, Gianangelo Bof. “La proposta è in linea con la sburocratizzazione voluta da Matteo Salvini con il Salva Casa“, specifica il Carroccio.

