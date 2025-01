(LaPresse) – “Avvisi di garanzia al governo? Faremo la riforma della giustizia. Andiamo avanti e non ci facciamo intimidire e ricattare. Quello che abbiamo promesso agli italiani lo porteremo avanti fino in fondo. Possono inventarsi qualsiasi cosa, non abbiamo niente da nascondere”. Così Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, intercettato dai cronisti all’esterno della Camera dei Deputati. “Se è un ricatto? C’è una parte della magistratura che in questo momento è particolarmente nervosa perché stiamo facendo la riforma della giustizia”, ribadisce quindi Donzelli, che aggiunge di essere grato al governo perché “da cittadino italiano sono contento che un personaggio simile (Almasri, ndr) sia stato mandato immediatamente in Libia dopo che era stato scarcerato dalla stessa giustizia e non dal governo. Se fosse rimasto a pascolare sul suolo italiano sarebbe stato un problema per la sicurezza nazionale”. “Doveva occuparsene Nordio? No, è stato deciso dal potere giudiziario che non era stato corretto il procedimento”.

