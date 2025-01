Presentato al Villaggio Italia di Gedda il Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci. Saranno 14 le città che ospiteranno la nave più bella del mondo nel corso del suo viaggio: Trieste, Venezia, Ancona, Ortona, Durazzo, Brindisi, Taranto, La Valletta, Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Cagliari, Gaeta, Civitavecchia, Livorno e Genova.

“Un esperimento di successo che è diventato realtà. Il Villaggio è un luogo per portare l’Italia nei luoghi visitati dal Vespucci. Un luogo per ricordare ad altri Paesi cosa significa l’Italia come cultura, come enogastronima, come capacità tecnologica, come produzione industriale”, ha detto il Ministro della Difesa Guido Crosetto.

