La premier in un punto stampa a Gedda

“L’Arabia Saudita è un attore chiave sull’ipotesi alla quale noi lavoriamo, ovvero di una normalizzazione della questione mediorientale con la soluzione dei due Stati. Il tema della una normalizzazione tra Arabia Saudita e Israele è una questione chiave, è una delle questioni che può facilitare questo percorso”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Gedda, in Arabia Saudita, in riferimento al ruolo che i sauditi possono giocare nella crisi mediorientale.

