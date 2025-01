“Alzarsi e andarsene quando parla un rappresentante del governo non credo sia giusto. La politica fa le leggi nel rispetto della Costituzione e i magistrati fanno il loro lavoro nel rispetto della legge. Giusto il confronto ma entro certi limiti. Penso che si siano superati”. Così il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli in riferimento alle proteste organizzate dall’Associazione nazionale magistrati in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario di sabato scorso.

“I giudici lamentano carenza di mezzi, risorse e organico per far fronte ai processi? Hanno ragione su questo, siamo d’accordo. È una realtà come è necessario implementare altri servizi. Ma la protesta e la polemica sulla separazione delle carriere e sull’individuazione dei membri del Csm è completamente fuori luogo”, ha aggiunto il deputato forzista rispondendo ai cronisti in Piazza Montecitorio.

