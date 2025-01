“La presidente Meloni tiene ancora al suo posto una ministra come Santanchè, che dovrebbe esportare la nostra immagine in tutto il mondo, nonostante un rinvio a giudizio, nonostante abbia architettato una truffa sugli ammortizzatori Covid ai danni dello Stato”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, in una diretta social: “Ma la Santanchè è Lady Vinavil, non vuole togliere la colla dalla sedia“, aggiunge.

