(LaPresse) “Tutte le opinioni sono benvenute, così come tutte le manifestazioni di dissenso, e ringrazio tutti per una manifestazione estremamente composta come questa, è il sale della democrazia; ma che si possa pensare che un ministro da 30 anni in magistratura, per 3 anni alla guida dell’inchiesta sulle Brigate Rosse, che ha assistito alla morte di alcuni dei suoi colleghi, pensare che un ex magistrato possa avere come obiettivo l’umiliazione della magistratura alla quale è appartenuto, lo trovo particolarmente improprio”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario a Napoli. Durante il suo intervento i magistrati sono usciti dal Salone dei Busti di Castel Capuano in segno di protesta contro la riforma della giustizia.

