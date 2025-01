Il pattugliatore Cassiopea torna nelle acque al largo dell'isola siciliana

L’operazione ‘Albania‘ è pronta a ripartire. Il pattugliatore della Marina Militare Cassiopea è nelle acque a largo di Lampedusa. A quanto si apprende è in procinto di prendere a bordo dei migranti da trasferire nei centri di Shengjin e Gjader, in Albania.

Migranti, Nevi (FI): “Auspichiamo che il progetto in Albania vada avanti”

“Gli accordi sui migranti sono per noi molto importanti. Al contrario della sinistra, che vuole far arrivare tutti i migranti del mondo in Italia, noi vogliamo collaborare soprattutto con i Paesi del Nord Africa per bloccare l’immigrazione clandestina, questo quindi è un pilastro per noi fondamentale”. Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a ‘Tagadà’ su La7.

“Per la gestione dei migranti – ha proseguito – abbiamo previsto la costruzione dei centri in Albania, attrezzati, moderni, all’avanguardia anche dal punto di vista sanitario e dove quindi possono esserci condizioni ben diverse rispetto a tanti centri sovraffollati che abbiamo in Italia”. “La lista dei Paesi sicuri è stata rivista, il governo ha fatto un decreto legge per recepire il pronunciamento dei giudici della Corte di Cassazione e della Corte di giustizia europea e speriamo che il progetto possa andare avanti, perché può sicuramente portare alla migliore gestione di un problema grave quale è l’immigrazione clandestina. Anche la sinistra auspicava la nascita di questi centri, se in Italia o in Albania cambia poco, perchè la gestione è comunque affidata alle forze di polizia e ai carabinieri italiani”, ha concluso Nevi.

