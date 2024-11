La verifica dello stato passivo della società è stata fissata per il prossimo 5 marzo 2025

Il tribunale di Milano ha dichiarato “lo stato di insolvenza” di Acciaierie d’Italia Holding (ex Ilva)accertando uno squilibrio finanziario da quasi 1 miliardo di euro, per lo più riconducibile a debiti verso i soci, professionisti e fornitori.

La sentenza emessa ieri dai giudici della Sezione crisi d’impresa ha accolto il ricorso promosso da Acciaierie d’Italia spa in amministrazione straordinaria nei confronti della holding a sua volta messa in amministrazione straordinaria dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy la scorsa primavera. Alle udienze hanno preso parte anche il socio privato di ADI, ArcelorMittal Italy Holding srl e il socio pubblico Invitalia spa. La verifica dello stato passivo della società è stata fissata per il prossimo 5 marzo 2025 davanti alla presidente della sezione del tribunale, giudice Laura De Simone.

