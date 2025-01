“In Europa non ci sono limiti ai mandati, noi siamo una democrazia diversa? Mi pare una posizione antistorica. Chiedo coerenza, primarie sì, primarie no, o quando fa comodo? Io so che il terzo mandato è molto difficile che diventi regole in Italia. Mi interessa molto sapere come la pensa il partito per cui voto e ho sempre votato”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala a margine del convegno di ‘Comunità democratica’, dal titolo ‘Crare legami, guarire la democrazia’ organizzato a Palazzo Lombardia.

