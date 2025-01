“Ruffini sicuramente è un uomo nuovo, ce ne sono tanti, l’importante è mettere in campo persone che ci aiutino a riflettere su quello che sta accadendo nel mondo e attorno a noi”. Lo ha detto l’ex segretario del Partito popolare italiano, Pierluigi Castagnetti, in merito al possibile ingresso in politica dell’ex direttore dell’agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. “Tenere insieme le opposizioni? Bisogna riuscirci altrimenti non andiamo da nessuna parte”, ha aggiunto Castagnetti a margine del convegno di ‘Comunità democratica’, dal titolo ‘Crare legami, guarire la democrazia’, organizzato a Palazzo Lombardia, a Milano.

