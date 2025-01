La decisione della Giunta delle elezioni di Montecitorio sul seggio in Calabria

La Giunta delle Elezioni della Camera ha accolto il ricorso del candidato di Forza Italia, Andrea Gentile, per il seggio conteso in Calabria con il M5S a Montecitorio. La Giunta proporrà all’aula la proclamazione dell’esponente di Forza Italia che ha diritto di entrare alla Camera al posto della deputata pentastellata Elisa Scutellà.

Ora la Giunta del Regolamento ha 20 giorni di tempo per produrre la relazione da inviare alla presidenza della Camera che insieme alla capigruppo fisserà la data per l’approdo in Aula del parere emesso oggi.

