Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, arriva a Kiev per una visita ufficiale in Ucraina, nel corso della quale effettuerà una serie di incontri istituzionali. Crosetto ha fatto visita al muro della memoria dei caduti per l’Ucraina e ha deposto dei fiori. Nel pomeriggio è previsto un incontro col presidente ucraino Zelensky. Lo rende noto la Difesa.

