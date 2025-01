Il leader leghista: "Se la prende con me, ma non doveva ritirarsi dalla politica?". La replica dell'ex premier: "Sei stato al governo più di me, buffone"

Botta e risposta social tra il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, dopo i disagi degli ultimi giorni nella circolazione dei treni in Italia. L’ex presidente del Consiglio, martedì sera, aveva chiesto le dimissioni del vicepremier, e a meno di 24 ore di distanza Salvini ha risposto: “Per recuperare i danni del malgoverno della sinistra, abbiamo avviato un piano da 100 miliardi di investimenti per le infrastrutture ferroviarie, con oltre 1.200 cantieri già attivi per recuperare decenni di ritardi sulle ferrovie di questo Paese, ma Renzi se la prende con me… Ma non doveva ritirarsi dalla politica?“.

La controreplica: “Sei stato al governo più di me, buffone”

“Sei stato al Governo più tempo di me, buffone. Da quando tu fai il Ministro, è un ritardo continuo. Ma perché non ti dimetti come ti stanno chiedendo migliaia di cittadini?”, ha poi controreplicato Renzi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata